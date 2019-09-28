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Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова 33 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Захарова. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.- Невозможно переоценить многогранный вклад Марка Анатольевича в развитие отечественного театра и кино. Его уникальный талант, энергия, креативность сделали легендарным "Ленком", легли в основу его незабываемых художественных фильмов, открыли нашему зрителю целую плеяду замечательных актеров, - говорится в телеграмме, которую глава республики направил дочери Захарова. - Искренне сочувствую вам, разделяем с вами и вашими коллегами по театру боль этой утраты.Напомним, Марк Захаров умер на 86-м году жизни.