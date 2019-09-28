МВД по РТ

В Татарстане машина на трассе врезалась в два «КАМАЗа»: два человека погибли 204 Автор: prokazan.ru

В Татарстане на трассе произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в МВД по РТ.Авария произошла вечером 27 сентября на 8-м километре автодороги Нурлаты - Акзигитово. - Водитель автомобиля KIA не выбрал безопасную скорость и столкнулся с трактором "КАМАЗ". После столкновения автомобиль отбросило на "встречку", где он столкнулся с другим "КАМАЗом". В результате на месте ДТП погибли два человека - 55-летний водитель иномарки и его 59-летний пассажир, - рассказали в ведомстве.Отмечается, что погибшие были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время устанавливаются все подробности.