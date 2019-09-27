Жители Казани поддержали труды дяди Коли

На подвесном мосту через казанку, который пенсионер Николай Трофимов восстановил за свои деньги, сегодня состоялся субботник. Находится эта историческая достопримечательность недалеко от Крутушки. Люди разных возрастов откликнулись на идею устроить субботник на этом объекте. Жители Казани прибрали весь мусор на этой территории, провели косметическую профилактику конструкции, а некоторые помогли деньгами дяде Коле.



Этот мост был построен еще в прошлом веке, и многие даже понятия не имели о его существовании. В этом году в социальных сетях многие пользователи обнародовали этот исторический арт-объект после того как узнали, что обычный житель дербышек восстанавливает этот мост за свои средства.