В Татарстане приставы теперь возможно будут официально взламывать двери

Полномочия госслужащих могут расширить в случае принятия пакета поправок к закону «Об исполнительном производстве». Их опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Министерство юстиции России предложил дополнить полномочия сотрудников службы судебных приставов. Об этом сообщил информационный портал Ипатовского городского округа.

Если приставы проверяют правомерность изменения планировки квартиры или установку газового оборудования, но не могут войти в помещение, им разрешается вскрыть помещение самим.

Кроме того, если приставы взламывают дверь или конструкцию, которая мешает зайти, они обязаны сохранить чужое имущество и не пускать посторонних.

Однако делать это они смогут только в том случае, если в течение десяти дней собственник не выполняет предъявленные требования.