Многие казанцы путают грипп и ОРВИ, в чем разница?

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.

Медик отметил, что ОРВИ – общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп – один из представителей этой группы вирусов. Большинство из них протекают в легкой форме, тогда как грипп может приводить к серьезным осложнениям.

"Заболевание гриппом начинается резко, быстро, в течение нескольких часов после заражения. У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов"

Температуру при гриппе трудно сбить в течение нескольких суток. Также появляется сухой кашель, переходящий во влажный с выделением мокроты. При ОРВИ же температура редко повышается до 39 градусов и держится пару дней. В меньшей степени выражена слабость и ломота в мышцах и суставах, заметил врач.

"Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо, то грипп проходит за 7-10 дней и недомогания остаются еще до трех недель после выздоровления"

По словам специалиста, самым эффективным способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация.