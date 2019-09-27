Массовое отключение воды в Казани из-за поврежденной задвижки 1969 года

Сегодня в 8.30 утра работники МУП «Водоканал» начали демонтаж неисправной задвижки 1969 года, из-за трещины в которой в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани отключили воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Внеплановые ремонтные работы на Волжском водозаборе начались накануне, 27 сентября, в 22 часа. После закрытия задвижки диаметром 1200 мм было произведено отключение 1-й, 2-й, 3-й и 4-й очередей водозабора. В 22.30 стартовал спуск воды в сетях, который продлился до 5 часов утра.

Как заверили в МУП «Водоканал», «на данный момент все работы идут строго по графику, без срывов». Ход ремонта контролируют председатель городского Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов и генеральный директор «Водоканала» Андрей Егоров.