Дуэт из Казани прошёл в финал «Голос 60+»

В финал вокального шоу "Голос 60+" на "Первом канале" прошли заслуженные работники культуры из Казани, сёстры Галина и Ольга Богдановы.

Артистки попали в команду Льва Лещенко. В минувшую пятницу сестры начали своё выступление с исполнения песни "У моря, у синего моря" на два голоса чем вновь покорили своих зрителей и наставников.

Льву Лещенко на этом этапе нужно было выбрать того кто проходит дальше, и его решение было в пользу Казанского дуэта. Публика поддержала мэтра советской сцены.

Финал и народное голосование для прошедших отбор состоятся 4 октября в прямом эфире.