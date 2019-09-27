Из-за отключения, в Казани отправят по маршруту цистерны с водой

Сегодня, 28 сентября, с 6 до 23 часов по попавшей под отключение водоснабжения части Казани курсируют цистерны-автовозки с водой. Об их маршрутах сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Цистерны с водой передвигаются по следующим участкам:

сектор ул. Гаврилова – ул. Воровского – пр. Амирхана – ул. М. Чуйкова;

сектор ул. Гаврилова – пр. Ямашева – пр. Амирхана – ул. М. Чуйкова;

сектор ул. Голубятникова – пр. Ямашева – пр. Амирхана – ул. Мусина;

сектор ул. Чистопольская – пр. Ибрагимова – ул. Волгоградская – ул. Бондаренко;

сектор ул. Коломенская – ул. Воровского – ул. Декабристов – ул. Восстания – ул. Васильченко;

сектор ул. Восстания – ул. Энергетиков – ул. Серова – ул. Кулахметова;

сектор ул. Кулахметова – ул. Краснококшайская – ул. Б. Крыловка – ул. Серова;

сектор ул. Комсомольская – ул. Декабристов – ул. Ленская – ул. Б. Крыловка;

сектор ул. Б. Крыловка – ул. Болотникова – ул. Гладилова – Горьковское шоссе;

сектор ул. Васильченко – ул. Хлебозаводская;

сектор ул. Обнорского – ул. Химиков – ул. Бестужева;

сектор ул. Тимирязева – ул. Копылова – ул. Побежимова – ул. Челюскина – ул. Социалистическая – ул. Белинского;

сектор ул. Ижевская – ул. Максимова – ул. О. Кошевого – ул. Лукина – ул. Дементьева – ул. Годовикова;

сектор ул. Максимова – ул. Дементьева – ул. Циолковского – ул. Пржевальского – ул. Чапаева – ул. Павлова – ул. Айдарова;

сектор ул. Ленинградская – ул. Пржевальского – ул. Северополюсная – ул. Челюскина – ул. Побежимова, а затем ул. Беломорская – ул. Карагандинская – ул. Обнорского – ул. Б. Армавирская;

поселок Северный;

поселок Залесный.

Уточнить время приезда автоцистерн горожане могут в своей управляющей компании или в диспетчерской МУП «Водоканал».