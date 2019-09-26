Самолет Казань-Новосибирск экстренно сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Казани в Новосибирск: на борту стало плохо одному из пассажиров. Мужчина потерял сознание. Об этом пишет портал E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию также подтвердили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Известно, что мужчина-пассажир упал в обморок, в Екатеринбурге авиалайнер посадили, гражданину оказали первую помощь, затем его госпитализировали. Самолет продолжил свой рейс, сообщает источник.