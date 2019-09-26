Детей с муковисцидозом в Казани будут лечить в специальном центре

На базе Детской республиканской клинической больницы Татарстана начал работу детский центр муковисцидоза. Ранее детей лечили в пульмонологическом отделении, сегодня у них появился свой блок на пять палат со всеми необходимыми кабинетами.

В РТ уже 13 лет проводят скрининг новорожденных по муковисцидозу, что позволяет раньше начать лечение. Терапия поможет продлить и улучшить жизнь человека, само заболевание неизлечимо.

"Муковисцидоз – это аутосомное генетическое заболевание, которое передается ребенку от мамы или папы, которые являются носителями этого гена. Если раньше такие пациенты не доживали до взрослого возраста, то сегодня самому старшему пациенту с муковисцидозом – 36 лет", – отметила Главный детский внештатный пульмонолог Минздрава РТ Оксана Пятеркина, заведующая поликлиникой №1 ДРКБ Оксана Пятеркина.

В ДРКБ на учете состоит 86 детей с таким заболеванием, и ежегодно врачи выявляют до 10 новых пациентов. По словам врачей, один курс для маленького пациента может длиться от двух недель до почти месяца.