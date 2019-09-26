Октябрь в Татарстане начнется с +19 градусов

Завтра погода в РТ существенно не изменится, а с воскресенья ожидается повышение температуры воздуха днем до +5 +10 градусов, и похолодание до -4 ночью. Татарстан окажется в гребне антициклона, осадков не прогнозируют.

На следующей неделе погода кардинально изменится - перемещающиеся с запада на восток атлантические циклоны принесут в республику потепление, сильный ветер и дожди.

В понедельник днем западные районы РТ попадут под влияние теплого атмосферного фронта, пройдет небольшой дождь. Ночью температуры составят 0..+5°, днем потеплеет до +8..+13°.

1-2 октября, по предварительному прогнозу, сохранится переменная облачность, временами будет идти дождь. Зато температура воздуха ощутимо повысится: ночью термометры покажут +4..+9°, местами на западе РТ до +12°; днем 1 октября +10..+15°, а 2 октября воздух может прогреться до +19°.