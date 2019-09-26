30 часов без воды:сегодня в Казани начнут масштабный ремонт коммуникаций

Сегодня вечером в 4 районах Казани более чем на сутки отключат воду. Жителям Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов придется обходиться без водоснабжения до утра воскресенья.

В указанные районы запланирован подвоз питьевой и технической воды, жителей предупреждали за неделю до предстоящего отключения, а школы, которые попали в зону ремонта, завтра отменят занятия. На теплоснабжении ремонт коммуникаций не отразится, уточнили в мэрии.

Напомним, что причиной массового отключения воды стала трещина на запорной арматуре Волжского водозабора. За 30 часов коммунальные службы планируют не только устранить проблему на этом узле, но и починить 12 запорных арматур, заменить более 30 пожарных гидрантов. Кроме того, на опорных станциях планируется заменить и отремонтировать системы автоматики насосного оборудования. Выполнение дополнительных работ на общее время отключения не влияет, обещают в "Водоканале".

Список домов, которые попадают в зону ремонта, здесь.