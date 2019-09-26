Казанская гимназия ведет уроки в Instagram

В Instagram-аккаунте Татарской гимназии №2 имени Марджани появилась необычная активность: прямые эфиры с занятий. На прошлой неделе в таком формате прошли уроки химии, географии, биологии и математики.

Сегодня в полдень прошел лингвистический прямой эфир: транслировали уроки сразу по четырем предметам. Это русский, арабский, английский и немецкий языки.

Во время эфира к трансляции присоединялись пользователи и оставляли приветственные комментарии. Запись пока доступна в аккаунте учебного заведения.