Жители Татарстана 4 года не болели бешенством

В Республике Татарстан в этом году не зарегистрировано случаев заболевания людей бешенством. Об этом сообщают в мэрии Казани. Последний эпизод зафиксировали в 2015 году, тогда болезнь завезли из Гоа.

При этом за 8 месяцев случаи заражения у животных на территории республики регистрировали 14 раз.

"Надо отметить, что бешенство встречается во всех странах и на всех континентах. Каждые 10 минут на Земле от этого опасного заболевания гибнет один человек. Буквально 10 лет назад на территории России ежегодно регистрировалось более 4 тыс. случаев заболевания животных бешенством. Сейчас это число снизилось, но вирус все еще актуален для многих субъектов РФ, в том числе и для Приволжского федерального округа", прокомментировал Александр Козлов, начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабмина РТ.

В ПФО, по данным ведомства, в 2019 выявлено 197 случаев, это четверть всех эпизодов заражения бешенством животных на территории России.

Среди регионов округа Татарстан - на пятом месте, бешенство животных с начала года обнаружили в 11 муниципалитетах. Напомню, что в середине сентября карантин по бешенству был введен в селе Мордовская Ивановка Лениногорского района.