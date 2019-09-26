Из Казани можно будет улететь в Харбин. Дорого

С 27 октября 2019 по 22 марта 2020 года из аэропорта Казани можно будет улететь в китайский город Харбин с посадкой в Екатеринбурге. Рейсы запланированы 1 раз в неделю, по воскресеньям. Об этом говорят в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Перевозчик - "Уральские авиалинии", билеты можно купить на сайте компании. Стоимость со всеми сборами составляет: Казань-Екатеринбург – от 3 915 рублей в одну сторону и от 7 830 рублей – туда/обратно; Казань-Харбин – от 15 000 рублей в одну сторону и от 28 500 рублей – в обе стороны.