Казань сегодня:пропавшая школьница и легализация многоженства

НЕДЕЛЮ ПРЯТАЛАСЬ ПО ПОДЪЕЗДАМ. В КАЗАНИ НАШЛИ ПРОПАВШУЮ ШКОЛЬНИЦУ

Вчера в Казани нашли пропавшую 14-летюю Мария Игнарину. Девочку искали больше недели, она ушла из дома в одних тапочках после конфликта с мамой из-за предстоящего экзамена. Никаких новостей все это время не было, следователи уже завели дело по статье «убийство».

К счастью, Мария цела и невредима, обстоятельства обнаружения школьницы не сообщаются. По информации издания «Бизнес Online», все девять дней девочка пряталась по подъездам.

В КАЗАНИ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ 73 МОСТА

К 2040 году протяженность дорожной сети вырастет на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В проект нового Генерального плана заложено строительство 356 километров новых магистралей, 57 развязок и 73 мостов.

При проектировании транспортной инфраструктуры учитывался рост количества жителей и числа автомобилей, говорят разработчики Генплана. Прогнозируется, что к 2040 году в Казани на 1 тысячу жителей будет приходиться 413 машин.

В КАЗАНИ ПЕНСИОНЕРКА ВПАЛА В КОМУ ПОСЛЕ ДТП С АВТОБУСОМ

Вчера в 18 часов 28 минут водитель автобуса №89 - 36-летняя женщина - сбила пенсионерку. Авария произошла на пешеходном переходе на улице Фучика недалеко от дома № 110. Как рассказали в ГИБДД РТ, 57-летняя женщина переходила проезжую часть, когда на нее наехал автобус.

В результате ДТП пешеход получила ушиб головного мозга тяжелой степени, ушибленную рану затылочной области и впала в кому. Ее увезли в реанимационное отделение РКБ.

«ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИМЕТЬ 40 ЛЮБОВНИЦ». В ТАТАРСТАНЕ МОГУТ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МНОГОЖЕНСТВО

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил легализовать многоженство, существующее, по его словам, в Татарстане, Чечне и Дагестане, по всей стране. Он считает, что это позволит решить ряд социальных проблем, которые вызваны численным преимуществом женщин относительно мужчин, сообщает РИА Новости. Добавим, что по статистике, число женщин в России превышает количество мужчин на 10 млн.

Ранее о целесообразности легализации многоженства заявил глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин, он подчеркнул, что это должно случиться в мусульманских регионах страны. По его словам, это лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности»