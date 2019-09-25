Замглаву Росреестра РТ отправили под домашний арест из-за больного мужа

Советский районный суд Казани сегодня определил меру пресечения для задержанной вчера заместителя руководителя Росреестра по Татарстану Ады Зайдуллиной. Чиновницу отправили под домашний арест, хотя следствие просило для нее содержание в следственном изоляторе до 24 ноября, сообщает «Бизнес Online».

В суде адвокаты сообщили, что супруг г-жи Зайдуллиной тяжело болен и находится на ее иждивении. Видимо, это и стало одним из аргументов, по которым судья Алсу Шайхутдинова вынесла решение о домашнем аресте.

Аду Зайдуллину подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, она помогла устранить препятствия при регистрации спорных земель по улицам Плужной и Лесопарковой. При этом следователи отметили, что подсудимая может быть причастна и к другим аналогичным преступлениям.

В ходе вчерашних обысков у подозреваемой были найдены предметы, которые могут свидетельствовать о возможном получении взяток. Следователи настаивали на содержании в СИЗО, так как г-жа Зайдуллина может скрыться от следствия, оказывать давление на свидетелей, к тому же одним из аргументов было отсутствие у нее несовершеннолетних детей.

В свою очередь адвокаты настаивают на том, что обвинение построено на показателях свидетеля, который и занимался регистрацией указанных участков. А сама Ада Зайдуллина заявила, что она считает все случившееся оговором и не признает вину.