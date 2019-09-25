В Казани спасли пенсионера, который чуть не умер в запертой квартире

Вчера около половины девятого вечера в МЧС поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Дальней нужно открыть дверь. Заявитель сообщил, что в помещении находится его пожилой отец, он страдает диабетом, у него проблемы с сердцем. Пенсионеру требовалась медпомощь, была угроза жизни. На звонки и стук в дверь пенсионер не отвечает.

Приехав на место и получив разрешение на вскрытие двери от участкового, спасатели открыли квартиру - произвели деблокировку двери с помощью шанцевого инструмента.

В квартире на полу лежал мужчина 1945 года рождения, он нуждался в медицинской помощи. Сотрудники ведомства оказали ему первую помощь, затем на носилках доставили его до машины "скорой", сообщают в МЧС.