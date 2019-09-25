Как с помощью безлимитного интернета сделать жизнь интереснее

Качественный, быстрый и доступный интернет открывает обширные возможности: общаться, развиваться и развлекаться. А с безлимитным интернетом можно не опасаться перерасхода гигабайт, лишних трат и сосредоточиться на преимуществах.

Что же интересного и полезного можно сделать, имея в распоряжении безлимитный интернет?

Вот пять идей, как при помощи безлимитного интернета добавить в жизнь ярких красок, раскрыть свой творческий потенциал, завести новые знакомства.

Полное погружение: увидеть творческий процесс изнутри

Благодаря интернету у нас появилась возможность стать ближе к тем, чье творчество нас восхищает: следить за их жизнью в соцсетях, узнавать о новых работах. А безлимитный интернет позволяет прикоснуться к творческому процессу.

Многие художники устраивают мастер-классы в прямом эфире Instagram (с англ.«Инстаграм», 12+) и на Youtube (с англ. «Ютьюб», 12+) или просто рисуют на камеру, так что любой желающий может почерпнуть пару-тройку арт-лайфхаков и своими глазами увидеть, как онлайн рождается произведение искусства. К тому же, можно пообщаться с автором и его аудиторией, задать интересующие вопросы в комментариях. Еще один плюс онлайн-курсов заключается в том, что новый прием “ученик” может отрабатывать столько времени, сколько потребуется — нет такого ограничения по времени, как в офлайне.

Не менее интересно, например, следить за созданием сложных блюд или тем, как записываются треки. Главное — чтобы то, что происходит на экране, приносило радость и вдохновляло.

Лайк, шер, репост*: провести свой первый прямой эфир

А почему бы самому не выступить в роли главного действующего лица? Прямые трансляции сегодня в моде — люди делятся своими мыслями и эмоциями в Snapchat (с англ. «Снэпчат», 12+), Periscope (с англ. «Перископ», 12+) и на YouTube (с англ. «Ютьюб»). Согласно исследованию Brand Analytics (с англ. «Брэнд Аналитикс»), ежедневно в русскоязычных соцсетях публикуется 2 миллиона видеороликов, а каждый пятый пост в Facebook (с англ. «Фэйсбук», 12+) — видео. Так что не надо стесняться — время следовать трендам и открывать новые перспективы. С чего же начать?

1. Несмотря на то, что прямой эфир предполагает спонтанность и импровизацию, сценарий лишним не будет. Это позволит избежать неловких пауз.

2. Четкая артикулированная речь блогеру необходима. Достаточно регулярно выполнять упражнения для речевого аппарата и тренироваться на скороговорках — результаты станут заметны довольно скоро.

3. Чтобы привлечь к трансляции как можно больше зрителей, лучше анонсировать ее заранее. Далеко не все замечают уведомление о начале эфира, поэтому накануне будет кстати пост об этом в ленте и в Stories (с англ.«Истории»).

Учебный курс в кармане: дистанционно получить образование

В эпоху интернета можно дистанционно научиться многим полезным вещам — и это подтверждает растущая популярность онлайн-образования. Так, по данным Высшей школы экономики, Россия является одним из лидеров этого рынка — среднегодовой рост российского сегмента составляет 20%.

Онлайн-образование предлагает современный, гибкий формат получения знаний. Школьная зубрежка осталась в прошлом, и найти интересный вовлекающий курс практически на любую тему не проблема. С безлимитным интернетом и смартфоном можно прямо дома учиться основам инфографики или прослушать на Coursera (с англ. «Курсера», 6+) серию лекций по искусствоведению.

Привет, хозяин: общаться с питомцем в течение дня

Пожалуй, милое и неожиданное применение безлимитного интернета — это видеонаблюдение за домашними питомцами. Установив специальные камеры, можно во время рабочего дня подключаться, чтобы проведать своего пса или черепашку, которую не застать за пределами убежища в вечернее время. Подходящие миниатюрные и устройства с подключением к WiFi есть у разных производителей, например, Samsung, а некоторые, как Petcube (с англ. «Петкьюб», 6+), даже интерактивны — они совмещены с кормушкой, управляемой со смартфона, и позволяют на расстоянии угостить питомца.

Столько возможностей — и это, не считая очевидных преимуществ безлимита, таких как доступ к картам, мессенджерам и соцсетям, возможности загружать на смартфон музыку и видео. В Казани благодаря развитию сети в каждом районе города доступен 4G интернет, который выводит пользовательский опыт на совершенно другой уровень. Протестировать возможности сети 4G и три месяца пользоваться безлимитным интернетом бесплатно можно, присоединившись до 1 октября к акции «Бесплатный безлимит всем». Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов.

*с англ. «мне нравится», «поделиться», «переслать»

**по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»