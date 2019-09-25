Жителей Авиастроительного района «поили» антисептиком

В ГИС "Народный контроль" поступило сообщение о том, что в одном из торговых комплексов Авиастроительного района незаконно продают так называемые "фанфурики". Об этом рассказали в Госалкогольинспекции РТ.

Сотрудники контрольно-инспекционного отдела Казанского территориального органа приняли заявку в работу, а в процессе осмотра торговой точки нашли 10 флаконов антисептического раствора «Вита-септ» емкостью 100 мл без сопроводительных документов.

Таким образом, факт хранения и оборота спиртосодержащей продукции «двойного» назначения подтвердился. Проводится административное расследование, обнаруженный антисептик отправлен на экспертизу.