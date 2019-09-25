Двум казанцам стало плохо в автобусах. Экипаж пришел на помощь

Сегодня в автобусе №31 на остановке "Фучика" мужчина упал в обморок. Причиной, по предварительным данным, стал гипертонический криз. Ему вызвали скорую помощь, экипаж автобуса усадил мужчину на сидение, для притока воздуха открыли двери. Мужчина пришел в себя.

Еще одной пассажирке стало плохо в автобусе №46. В районе улицы Ломжинской пожилая женщина почувствовала головокружение и нехватку кислорода. Водитель и кондуктор вызвали медиков, остановили транспорт и пересадили остальных пассажиров на следующий автобус.

Как сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, пассажиры выразили благодарность экипажам за помощь.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Казани в середине сентября: в автобусе №19 задыхался мужчина, водитель и кондуктор оказали ему первую медицинскую помощь.