«Татарский диктант» в этом году напишут более 100 тысяч человек

По информации Минобрнауки РТ, готовность провести мероприятие выразили в 25 странах мира и 60 регионах России. К диктанту планируют привлечь около 70-80 тысяч жителей республики.

В прошлом году участие приняли 15 тысяч человек в 50 государствах, сообщают в ведомстве. Текст, который будет предложен для написания, пока держат в секрете. На "Татарском диктанте" - 2018 участникам диктовали отрывки из произведений Гаяза Исхаки и Абдуллы Алиша.

Напомним, что акцию проводят с 2014 года, ее цель - привлечение внимания к татарской литературе, повышение грамотности и увеличение числа пользователей татарского литературного языка.