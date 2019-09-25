Завтра два района Казани останутся без света

27 сентября в ряде домов Приволжского и Советского районов Казани временно отключат свет. В мэрии города сообщили, что отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования.

С 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по адресам:

- ул.Рихарда Зорге, 57/29, 61, 63, 65, пр.Победы, 33, а также в домах поселка Отары по улицам Приволжская, Придорожная и поселка Петровский по улицам: Березовая, Советская, Тупиковая, Центральная.

С 9.00 до 18.00 отключат электричество в Советском районе:

- в поселке Дербышки по адресам л.Мира, 41, 43, 45, ул.Парковая, 10, 12, 14.