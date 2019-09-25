Суд оставил под стражей двух обвиняемых в подготовке теракта в Татарстане

Вахитовский суд Казани продлил меры пресечения Руслану Шамшутдинову и Ильшату Зайнагутдинову, задержанным летом этого года по обвинению в подготовке теракта в Татарстане. Мужчины останутся под стражей до 29 декабря. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Шамшутдинова и Зайнагутдинова задержали в июле этого года на месте планируемого преступления. Тогда совершение теракта на одном из объектов инфраструктуры Татарстана предотвратили сотрудники ФСБ. Выяснилось, что задержанные являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» и причастны к вербовке местных жителей в состав террористических структур. У мужчин были изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Шамшутдинову и Зайнагутдинову инкриминируют содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению и публичное оправдание терроризма.