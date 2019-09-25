«Красота жизни каждого мужчины». Минниханов трогательно высказался о женщинах

Во время вчерашнего послания к Госсовету глава Татарстана Рустам Минниханов затронул важнейшую роль женщины в семье. Слова президента республики растрогали многих слушателей.

«Женщина – красота жизни для каждого мужчины, опора и светлый источник семьи, та, благодаря кому живет, сохраняется и развивается нация. Не зря наш родной язык называют «материнским», мы все выросли, слушая колыбельные на нем. Пусть так будет всегда», - отметил президент РТ.

Рустам Минниханов также отметил большой груз ответственности, который несут сегодня современные женщины. По его словам, очень важно создать для женщин возможность самореализоваться, получить профессиональное признание. Поэтому актуален вопрос обеспеченности детей местами в детсадах. Глава региона также сообщил, что в ближайшие два года в республике появится 49 новых детсадов.