Казань сегодня: жуткая находка на Сибирском тракте и задержание в Росреестре РТ

В КАЗАНИ НА МЕСЯЦ ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНЕ ПРОСПЕКТА ПОБЕДЫ

В Казани ограничили движение транспорта по проезжей части съезда с пр. Победы на пр. Альберта Камалеева. Дорога будет закрыта до 30 октября. Сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на распоряжение Исполкома.

Ограничение связано с монтажом тоннелепроходческого комплекса стаyции метро «Сахарова».

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД: СИНОПТИКИ ОБЕЩАЮТ УХУДШЕНИЕ ПОГОДЫ В ТАТАРСТАНЕ

В ближайшие три дня - 26, 27 и 28 сентября синоптики Татарстана прогнозируют ухудшение погодных условий. На некоторых участках дорог РТ в ночные и утренние часы возможна гололедица. Об том сообщили в Отделе метеорологических прогнозов ФГБУ УГМС Республики.

В целом до конца недели жителей республики ожидает холодная погода: температура днем будет держаться около 7-8 градусов тепла, ночью прогнозируют 2-4 градуса выше ноля.

В КАЗАНИ ЗАПУСТЯТ МЕТРОБУСЫ И ГОРОДСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ ЭЛЕКТРИЧКУ

Новые скоростные средства передвижения по городу появятся в столице РТ согласно Генеральному плану, сообщают в мэрии.

Метробусы - это специальные автобусы, которые будут двигаться по выделенной полосе без разрывов. Посадка предусмотрена через специальные терминалы с турникетами. В Генплане предлагаются варианты трех линий: "Ж.м.Дербышки – ж.д.вокзал Казань-1", "Ж.д.вокзал Казань-1"– ул.Гаврилова", "Ж.д.вокзал Казань-1 – Лесной городок". Метробус может перевозить более 8 тысяч человек в час, вместимость составляет 300 пассажиров.

Внутригородская кольцевая железная дорога, согласно проекту, пройдет по маршруту Казань-1 – Новое Аракчино – Восстание – Компрессорный – Ометьево – Вахитово – Казань -1. На станциях "Восстание" и "Ометьево" организуют переход из существующих станций метро, сообщает источник. Возле остановок городской электрички оборудуют 17 транспортно-пересадочных узлов. Около каждого организуют перехватывающие парковки и предусмотрят пересадку на различные виды общественного транспорта Казани.

В КАЗАНИ ЗАДЕРЖАНА ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ РОСРЕЕСТРА РТ

В Казани сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции и Следкома задержана заместитель руководителя Росреестра по РТ Ада Зайдуллина. Сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Зайдуллина подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере.

Ада Зайдуллина заняла пост заместителя руководителя ведомства в январе этого года. До этого два года она возглавляла отдел госрегистрации недвижимости в электронном виде. По некоторым данным, уголовное дело в отношении г-жи Зайдуллиной связано как раз с предыдущей должностью.

КАЗАНСКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАПУСТИЛИ ГОЛОСОВАНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД

Ассоциация автотранспортных предприятий РТ в своей официальной группе «Вконтакте» запустила опрос на тему возможного повышения платы за проезд. Перевозчики спросили у горожан, какое принять решение в связи с трудным финансовым положением транспортных предприятий города.

Корень проблемы в ассоциации видят в том, что компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров из бюджета на сегодняшний день составляет 18 рублей. Единственный вариант избежать повышения платы за проезд, по мнению перевозчиков, - повысить эту компенсацию до полной стоимости – 27 рублей. Для этого необходимо в бюджете заложить 900 млн рублей.

Горожан призывают принять участие в решении возникшей проблемы. Варианта два – поднять тариф за наличный расчет до 40 рублей, за безналичный до 31 рубля. Либо увеличить компенсацию из бюджета до 27 рублей.

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ ПРИНЕСЛИ В ДЕПО НА СИБИРСКОМ ТРАКТЕ ОСТАНКИ ЧЕЛОВЕКА

22-23 сентября 2019 года на территории трамвайного депо по улице Сибирский тракт обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку. Об этом сообщили сегодня в Следственном управлении СК РФ по РТ.

По предварительным данным, останкам уже несколько месяцев. Как говорят следователи со ссылкой на слова очевидцев, на территорию депо останки принесли бродячие собаки.

Сейчас находка направлена на экспертизу, которая позволит установить возможный криминальный характер смерти человека. Также специалисты устанавливают местонахождения остальных частей тела.

Возбуждено уголовное дело, будут проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.