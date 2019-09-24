«Они просто льют друг другу в уши из брандспойта»: Чичерина о новостях Украины

Многие артисты в общем медиапотоке выделяются особенными фактами своей повседневной жизни. Есть те кто занимаются благотворительностью, есть артисты которые любят скандалы или попадают в интернет с видео где они занимаются очень странными вещами. А есть вообще другие.

Юлия Чичерина, звезда нулевых которая взрывала чарты такими боевиками как "Ту-лу-ла" "Жара" "Блюдца", теперь не рисуется на экранах тв. Она по прежнему даёт концерты, но песни уже другие, про войну.

Чичерина регулярно ездит в эпицентр военных действий Украины, чтобы поддержать Российскую армию. Её сегодняшние взгляды возможно будут близки далеко не всем, а в шоу-бизнес, Юлия говорит уже никогда не вернётся. Смотрите новое интервью с Чичериной в проекте 500 секунд и сами всё поймёте.