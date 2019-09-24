В Казани новые iPhone разлетаются, как горячие пирожки

Казань заняла шестое место среди городов, где купили больше всего новых iPhone 11 с момента старта продаж. Столица Татарстана расположилась после Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, а возглавила список поклонников «яблочных» новинок Москва

Жители столицы Татарстана в числе первых смогли заполучить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу 20 сентября.

По информации МТС, предзаказы свежих iPhone в розничной сети оператора в этом году превзошли первоначальные прогнозы. К середине первого дня покупатели оставили больше заявок на покупку смартфонов 11-й серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. Предзаказы текущего года вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени.

Предзаказ позволил покупателям приобрести гаджеты без лишней суеты и забронировать устройство в нужной конфигурации. Забрать телефон можно было в назначенный день в выбранном салоне МТС. При этом те, кто пришел за новинкой без предзаказа, в очередях не толпились – обслуживание клиентов во всех салонах МТС происходило в штатном режиме.

Согласно статистике, казанский покупатели iPhone 11-й серии поддержали всероссийский тренд: самым востребованным оказался iPhone 11 Pro с 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона стал зеленый, а самым редко покупаемым — желтый.

Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple — больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже.