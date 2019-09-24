За кражу кошелька у ветерана ВОВ жительница Казани получила условный срок

2 года лишения свободы условно получила 36-летняя женщина из столицы РТ за кражу денег у пенсионерки.

Как рассказали в прокуратуре республики, в июне 2017 года подсудимая, находясь в отделении банка, заметила на столе у кассира-операциониста кошелек. Он принадлежал 89-летней женщине, ветерану Великой Отечественной войны. Убедившись, что никто не видит, злоумышленница украла его, после чего вышла из здания.

Ущерб, нанесенный пожилой женщине, составил 70 тысяч рублей. Свою вину злоумышленница не признала. Похитительнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и испытательного срока в 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.