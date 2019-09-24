В Татарстане построят 4 крытых футбольных манежа, об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ежегодном послании к Госсовету. 2 манежа появится в Казани, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске. Глава региона добавил, что в каждом из них появится своя спортивная школа.

«После проведения в России в прошлом году чемпионата мира по футболу этот вид спорта набирает все большую популярность среди детей. С учетом короткого летнего сезона нами принято решение о строительстве 4 крытых футбольных манежей», - отметил Рустам Минниханов.

Он также назвал основной задачей министерства спорта РТ и муниципальных органов власти – наладить сотрудничество общеобразовательных, спортивных школ и федераций. Хорошим подспорьем назвал глава региона практику, когда уроки физкультуры у детей проводят именитые спортсмены.