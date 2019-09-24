Кировский школьник из Казани: скрины жутких переписок с одноклассниками

Накануне Кировские сотрудники ФСБ задержали школьника-маньяка, который ранее жил и обучался в Казани. Причиной стала, его идея совершить массовое убийство в школе. Сегодня в скандальном деле появились новые подробности. В центре внимания оказалась Кировская школа №26.

Его одноклассники рассказали нам, что со стороны сверстников никакой травли не было.

- Я могу сказать Вам с точностью, что мы его не травили. У нас весь класс перемешан. К новеньким мы нормально относимся. К чему нам его травить?

Родители мальчика были в разводе и жили в разных городах. Наверно – это был, один из ключевых факторов который мог повлиять на психику ребенка. Спустя время, по неизвестной причине он решил переехать из Казани к отцу и мачехе в Киров. Как говорят его нынешние одноклассники, парень уже на тот момент был озабочен темой массового убийства в учебном заведении, видя в этом какую собственную “романтику”.

Он был вдохновлён историей громкого теракта в Колумбайне. В общий чат класса, юноша неоднократно скидывал скриншоты с мест тех самых убийств, а также отправлял большое количество контента с насилием, пытаясь поделиться своей страстью со всеми и найти единомышленников.

К слову одну родственную душу в лице своей одноклассницы он нашел, но взаимный обмен агрессивными картинками вызывал осуждение среди остальных, им было неприятно.

И если в чате он был разговорчив, то в реальной жизни отмечают одноклассники, он был очень скрытный, и не шёл на контакт. Часто опаздывал на урок со своим другом.

Личная страница ВК была больше фейковая под псевдонимом персонажа компьютерной игры.

Уильям Бласковиц - вымышленный персонаж, протагонист серии игр Wolfenstein. Американский шпион польско-еврейского происхождения, специализирующийся на миссиях в тылу врага.

Возможно агрессивный сюжет игры был ещё одним источников вдохновения мальчика, и именно оттуда он черпал некоторые идеи связанные с оружием, поведением и насилием. Его страница вконтакте ограничена для просмотра сторонним пользователям, а всем желающим посетить её, он предлагает только лаконичный статус “trust no one” – не доверять никому.

- Сейчас скорее всего будет беседа с классом насчёт него, допрос какой-то, вместе с родителями. Что касается девочки которая рассказала об этом, то она очень волнуется, что если скажут кто сделал, то он узнает. Хотя я сомневаюсь, что он ей сделает что-то

На данный момент по этому инциденту идёт следствие.

В последнее время участились аналогичные случаи среди подростков

Напомним, в сентябре 2019 подобный случай произошел в казанской гимназии №7, где вооруженный школьник захватил заложников, угрожая пневматическим пистолетом и ножом. Происшествие обошлось без жертв. В итоге Ново-Савиновский суд отправил под домашний арест 17-летнего десятиклассника. Чуть позже, с директором гимназии №7 Любовью Кочневой в сентябре отказались продлять рабочий контракт.