Из здания КФУ в Казани эвакуировались 70 человек

Сегодня утром здание института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета спешно покинули 70 человек. В помещении сработала система автоматического оповещения. Причиной стало короткое замыкание. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РТ в 11 утра, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на представителей ведомства.

Специалисты МЧС прибыли к зданию. Выяснилось, что пожара не было, а причиной вызова стало короткое замыкание в конструкции одного из светильников на первом этаже.