Минниханов объявил 2020 год в Татарстане Годом столетия ТАССР

2020 год объявлен в Татарстане Годом 100-летия ТАССР, об этом заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету. Он выразил особую признательность Владимиру Путину за Указ о праздновании этой даты на федеральном уровне.

По словам Минниханова, уже в ближайшее время стартует программа юбилейных мероприятий. В нее войдут международные, федеральные социально-культурные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохранению исторического и духовного наследия. «Мы ждем от деятелей культуры ярких произведений и работ», - отметил глава республики.

Он также назвал символичным тот факт, что в преддверии 100-летнего юбилея ТАССР международному аэропорту Казань было присвоено имя татарского писателя Габдуллы Тукая, а аэропорту Бегишево имя Николая Лемаева, деятеля нефтехимической отрасли России.

«Важным событием, определившим развитие современного Татарстана, стало принятие в 1990 году Декларации о Государственном суверенитете республики. Взяв на себя ответственность за собственное будущее, Татарстан, как один из динамично развивающихся субъектов страны, выстроил доверительные отношения с федеральным центром и успешно развивает сотрудничество со многими регионами и зарубежными партнерами. Безусловно, отмечая вековой юбилей родной республики, мы четко осознаем, что в основе ее достижений – труд многих поколений татарстанцев. Хочу выразить слова глубокой признательности всем, кто внес неоценимый вклад в процветание родного края!» - отметил Рустам Минниханов.