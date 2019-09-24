В Казани проектируют 4 новые станции метро

Институт "Татдорпроект" ведет проектирование первого участка второй линии метрополитена. Об этом рассказали в мэрии Казани. Известно, что он будет состоять из четырех станций: "Фучика", "100-летия ТАССР", "10 микрорайон" и "Сахарова". Общая протяженность составит 20 километров. Запланировано 12 новых станций метрополитена. Одна из существующих станций - "Дубравная" - будет пересадочной на вторую ветку, сообщает источник.

В Генплане зарезервированы коридоры для 26 новых станций метрополитена, в том числе около торгового центра "XL", на пересечении улиц Маршала Чуйкова и проспекта Фатыха Амирхана, на разъезде Восстания и возле железнодорожного вокзала "Казань-1".

Пересадочные узлы организуют в районе улицы Ершова, Советской площади, улицы Аделя Кутуя, проспекта Альберта Камалеева и на Мамадышском тракте.

Добавим, что сейчас работы по монтажу тоннелепроходческого комплекса начали для станции метро "Сахаровская". Из-за этого по проезжей части съезда с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева до 30 октября ограничено движение.