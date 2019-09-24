В Альметьевске приставы закрыли частный детский сад

Судебные приставы Альметьевского районного отдела на 20 суток приостановили работу частного детского сада. В его работе нашли целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так у работников детсада отсутствовали медкнижки. К тому же сотрудники Роспотребнадзора выявили на кухне садика, расположенного в двухкомнатной квартире на первом этаже многоэтажки, многочисленные нарушения К примеру, были нарушены правила хранения продуктов. А температура в помещениях была ниже нормы.

Согласно решению суда, деятельность учреждения приостановили, у руководства есть 20 суток, чтобы исправить нарушения.