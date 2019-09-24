Школьник из Казани планировал массовое убийство в Кирове: подробности

Стали известны подробности жизни школьника из Кирова, который планировал устроить в учебном заведении массовое убийство. Подростка задержали на днях, об этом сообщил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров.

Как сообщает "Комсомольская Правда", мальчик был довольно скрытный, с одноклассниками общался мало, а в новую школу пришел только 1 сентября этого года. Он переехал в Киров из Казани, где ранее жил с матерью. В Кирове мальчик стал жить с отцом и мачехой.

Со слов одноклассников, подросток часто говорил о проблемах в семье, переживал, что его родители живут по отдельности. Нападение на школьников он начал готовить в середине сентября, при этом о своих планах сообщил близким друзьям, так как хотел нападать только на незнакомых детей. В чате с несколькими товарищами подросток присылал фотографии массового расстрела в Керчи. Одна из участниц чата рассказала об этом директору школы. Также одноклассники говорят, что подросток занимался боксом и хорошо развит физически.

В комнате подростка действительно нашли самодельные ножи и взрывчатку. Родители ни о чем не знали.

Страница мальчика

По данным "Комсомольской Правды", на странице подростка "Вконтакте" было указано вымышленное имя - William Blazkowicz, это персонаж компьютерной игры, который истреблял фашистов. Датой рождения на странице мальчик указал день массового убийства в школе "Колумбайн" - 20 апреля 1999 года. Личной фотографии на странице тоже нет.