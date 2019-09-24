Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по скорости продажи квартир

Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по скорости продажи жилой недвижимости. Средний срок экспозиции квартир в республике составил 66 дней. Анализ рынка провел «Сбербанк» совместно с сервисом «ДомКлик».

В тройку лидеров по скорости продаж жилья вошли Якутия, Камчатский край и Удмуртия, здесь продать квартиру можно за два месяца. В десятке также Москва и Санкт-Петербург, Башкирия, Пензенская, Архангельская и Свердловская области.

Атирейтинг возглавили Сахалинская (111 дней), Брянская (110 дней) и Курганская (107 дней) области. Более 100 дней придется ждать в Хакасии, Тверской и Костромской областях.

В среднем срок продажи квартир в России составил 79 дней.