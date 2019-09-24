В Казани турецкий бизнесмен пойдет под суд за неуплату налогов на 350 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя компании ООО «Эрель Газстрой». 53-летнего предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на сумму более 350 млн рублей, сообщили в ведомстве. Дело будет рассматривать Вахитовский суд Казани.

По материалам дела, с января 2013 по июль 2016 года бизнесмен представил в налоговую декларации по налогам с заведомо ложными сведениями. По ним предпринимателю полагались налоговые вычеты в связи с понесенными расходами при расчетах с 14 фирмами-контрагентами за строительно-монтажные работы, которые по факту не были выполнены.

Сообщается, что свою вину предприниматель не признает, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Судя по открытым источникам, ООО «Элерль Газстрой» работает более 11 лет в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Руководителем является турецкий предприниматель Эрель Динчер.