Казань сегодня: аномальные холода, ДТП с двумя детьми и езда по «встречке»

В МАССОВОМ ДТП В КАЗАНИ ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ ДЕТЕЙ

Вчера на улице Главная в Казани столкнулись три автомобиля - Volkswagen, KIA и Hyundai, сообщило казанское ГИБДД в своем Instagram.

По предварительной информации, водитель Volkswagen, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с Hyundai, который по инерции въехал в Kia.

В результате ДТП пострадали двое 11-летних детей, находящихся в салоне Hyundai, их госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга.

В КАЗАНИ НЕДЕЛЮ ИЩУТ ШКОЛЬНИЦУ, СБЕЖАВШУЮ ИЗ ДОМА В ТАПОЧКАХ

В Казани уже неделю ищут 14-летнюю Марию Игнарину. Школьница ушла из дома 17 сентября. Была одета в серую футболку, спортивные брюки и домашние тапочки. Рост девочки 170 см, худощавое телосложение, русые волосы.

По информации издания «Татар-информ», причиной ухода из дома Марии мог стать конфликт с мамой по поводу предстоящего экзамена. Девочка сильно волновалась из-за предстоящего пробного ОГЭ и отказывалась идти в школу.

Если вам что-либо известно о местонахождении Марии Игнариной, звоние по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

АНОМАЛЬНЫЕ ХОЛОДА: В КФУ РАССКАЗАЛИ, КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТ КАЗАНЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Сегодня в Казани выпал первый снег, и, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепления ожидать не стоит, рассказали в КФУ.

Такая погода сохранится до конца недели: так, завтра днем термометры покажут +7 градусов, ночью всего +1; 26 сентября температура воздуха существенно не изменится. Только к воскресенью, по прогнозам синоптиков, будет немного теплее: 4 градуса выше ноля ожидается ночью и до +10 - днем.

«ЛЮДИ СПЕШИЛИ НА РАБОТУ». В КАЗАНИ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ОБЪЕХАЛ ПРОБКУ ПО ВСТРЕЧКЕ

Сегодня очевидцы сняли на видео, как водитель автобуса по маршруту №62 в Казани объезжает пробку по встречной полосе. Затор случился вблизи поселка Воронино.

Кадры попали в соцсети с комментариями «Для водителя "краснобуса" нет ничего невозможного. Объехать пробку по встречке в лоб другим машинам? Да пожалуйста!»

Председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков уже заявил, что водитель автобуса отстранен от работы.

«Как пояснил директор автотранспортного предприятия, водитель принял решение объехать пробку по полосе встречного движения, потому что в автобусе было много людей, которые спешили на работу. Сейчас данный водитель отстранен от работы. На дисциплинарной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о его увольнении», – цитирует Темлякова агентство «Татар-Информ».