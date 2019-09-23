Президент РТ: «Однозначно, что водород - это будущее»

Сегодня на заседании Совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинг» Рустаму Минниханову предложили внедрять в республике энергетические технологии, связанные с водородом. Об этом сообщают на сайте Президента РТ.

В частности, представители Объединенной судостроительной компании рассказали об использовании водорода в аккумуляторах нового типа. Они отличаются мощностью, большой емкостью и приемлемой ценой, отметил докладчик.

Также Минниханову предложили систему переработки и хранения водорода и дальнейшее использование его в качестве топлива. Другая инициатива была адресована в адрес татарстанских нефтехимиков: продавать водород, полученный при переработке нефти.

"Однозначно, что водород - это будущее. Мир стоит на распутье - будут ли у нас электромобили на батареях, либо на топливных элементах. Если мы научимся работать с водородом и у нас будут эффективные топливные элементы, то это очень интересное направление", - отметил Рустам Минниханов.

Добавим, что Президент РТ поручил создать рабочую группу, которая займется дальнейшей проработкой темы.