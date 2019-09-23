Хулигану придется отработать 300 часов за рисунки на стенах МВД в Казани

В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор жителю Нижнего Новгорода, который в марте этого года разрисовал баллончиком исторические здания в центре города.

Известно, что молодой человек, будучи пьяным, около 2 часов ночи из хулиганских побуждений нарисовал баллоном черного цвета на 6 строениях свои инициалы. Среди них - главное управление МВД, два банка и Духовное управление мусульман. Все здания являются культурным наследием и находятся под охраной государства, ущерб, причиненный хулиганскими действиями, превысил 18 тысяч рублей, говорят в суде.

Нижегородец возместил ущерб, однако ему все равно придется понести наказание в виде 300 часов обязательных работ.