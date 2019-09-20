Житель Казани осужден за развратные действия в отношении подростка

45-летний житель Казани признан виновным в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему. Об этом сообщают в Следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан.

По данным ведомства, 23 мая 2018 года мужчина ехал в автобусе № 90. В салоне он увидел подростка 2004 года рождения, совершил по отношению к нему развратные действия и покинул транспорт.

Об инциденте подросток рассказал родителям, они обратились в полицию. Позже мужчину задержали. Свою вину он отрицал.

"Собранные в третьем отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора", - сообщают в Следственном управлении.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года.