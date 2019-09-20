Казань вошла в тройку самых высокомерных городов России

Казань заняла третье место в рейтинге самых высокомерных городов России, составленном агентством Zoom market на основе федерального соцопроса. На первом месте оказался Воронеж, на втором Санкт-Петербург.

Респондентам задавалось лишь шесть вопросов: считают ли они себя лучше других, легко ли признают свои ошибку, спокойно ли воспринимают критику, прислушиваются ли к мнению чужих. А также могут ли они признать, что другие также умны или умнее. И замыкал блок вопрос: «Вы оцениваете социальный статус другого человека?» Было опрошено 3000 человек.

Москва заняла в рейтинге седьмое место, на последнем 25-м месте Иваново, Самара на шестом месте, Уфа на 12-м.

Согласны ли вы с таким определением? Считаете ли себя лучше других и как относитесь к критике?