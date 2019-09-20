Татарстанское Свиногорье претендует на самое веселое название в России

Село Свиногорье в Елабужском районе Татарстана вышло в финал конкурса населенных пунктов России с самыми веселыми названиями. Его проводит сервис путешествий Tutu.ru совместно с телеканалом «Моя планета».

На первом этапе конкурса пользователи и экспертный совет сервиса отобрали 100 самых веселых названий из всех регионов России. Их разделили на 10 блоков, в каждом из которых будет выбран на основе голосования один финалист.

В финал уже вышли три населенных пункта, среди них Свиногорье, набравшее более 9 тысяч голосов, Мухоудеровка из Белгородской области, и Хохотуй из Закайкальского края.

Победитель будет определен из 10 финалистов на основе голосования. Добавим, что в прошлом году победителем конкурса стала деревня Чуваки из Пермского края.