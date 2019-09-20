Экс-ректору одного из вузов Казани поставят памятник

Памятник Петру Кирпичникову, выдающемуся химику, члену-корреспонденту РАН и ректору КХТИ в 1964-1988 годах (сейчас КНИТУ) установят в следующем году в Казани. Такое решение приняли вчера на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей РТ, сообщают в Минобрнауки республики.

Идея принадлежит руководству Казанского национального исследовательского технологического университета. Памятник планируют разместить около дома № 68 по улице Карла Маркса - здесь расположен один из учебных корпусов вуза, в этом здании в бытность ректором работал Кирпичников. Также планируется благоустроить сквер около памятника, отмечает источник. Работы завершат к 130-летнему юбилею КНИТУ.

Справка: Петр Кирпичников - заслуженный химик и изобретатель СССР, автор и соавтор 490 научных трудов, 304 изобретений, семи учебников, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР (затем РАН), почётный член Академий наук Республик Татарстан и Башкортостан, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР и ТАССР (1969).