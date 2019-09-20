Билайн поставил 5G-рекорд России

Билайн (ПАО «ВымпелКом») провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники на сетевом обрудовании Huawei. В прямом эфире были продемонстрированы реальные пользовательские кейсы: cloud gaming, просмотр видео 4К, загрузка музыкального альбома за считанные секунды из YouTube Music, скачивание 10-часового видео объемом в 6 ГБ. Билайн вместе популярными блогерами впервые в России провел стриминг в Instagram Live с помощью 5G смартфона.

Также в ходе демонстрации была зафиксирована рекордная на сегодняшний день в России пиковая скорость 3.30 Гбит/с на одно абонентское устройство Huawei, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Запись прямой трансляции: