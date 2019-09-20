Сколько зарабатывают официанты и повара в Казани

Эксперты ГородРабот.ру исследовали рынок труда в Казани.

По статистике ГородРабот.ру средняя зарплата в Казани в августе 2019 составила 35 651 рубль. Соискатели в Казани рассчитывают зарабатывать примерно столько же - 35 127 рублей.

В августе в Казани предлагалось 24 407 вакансий. Самыми востребованными профессиями стали:

Менеджер - 6,5% от всех вакансий сайта

Водитель - 3,2%

Продавец - 3,2%

Менеджер по продажам - 2,7%

Инженер - 2,5%

Повар - 1,8%

Что касается зарплат, большинство казанских работодателей готово платить от 25 000 рублей до 40 000 рублей в месяц - 26% вакансий указывают такую зарплату.

Зарплату до 15 000 рублей предлагают 6,7% вакансий, от 15 000 рублей до 25 000 рублей - 18,8% вакансий.

От 40 000 до 60 000 рублей готовы платить работникам 12,8% работодателей, а 9% ищут сотрудников на должности с зарплатой от 60 000 рублей до 100 000 рублей.

Сфера общепита – одна из самых привлекательных. С одной стороны, здесь можно неплохо зарабатывать. С другой – такие услуги всегда остаются востребованными. Прямо сейчас на ГородРабот.ру более 1700 вакансий в сфере HoReCa.

Эксперты ГородРабот.ру выяснили, сколько можно заработать в сфере казанского общепита.

Кого ищут казанские кафе и рестораны

Сначала стоит познакомиться с предложениями вакансий.

Самые востребованные специалисты - повара. Таких вакансий насчитывается более четырёхсот.

Также в Казани нужны бармены и официанты. Подобных предложений немногим больше 300. Далее идут представители разных специальностей, которые нужны на кухне.

Шеф-повар – ответственная и почётная должность, но таких вакансий насчитывается всего 50. Впрочем, это и логично – ведь поваров на предприятии может работать несколько, а шеф-повар один заправляет всеми кухонными процессами.

Какие зарплаты предлагают в Казани

Повар горячего цеха, который будет получать официальную зарплату, а также премии и доплаты за работу во внеурочное время, может рассчитывать на 24 000 рублей в месяц и больше.

А вот специалисту с графиком 2/2 готовы платить уже 35 000 рублей. Правда, трудиться ему придётся не в самой Казани, а в пригороде.

Повару-универсалу, работающему при отеле с 20:00 до 10:00, предлагают от 20 000 до 40 000 рублей в месяц. Начинающим поварам платят по 100 руб./час.

Официанты могут зарабатывать не меньше поваров. Например, зарплата в 1st Gallery lounge доходит до 60 000 рублей. Точная сумма зависит от выбранного графика работы.

Широка «вилка» зарплат и для шеф-поваров в Казани. Минимальное предложение на рынке – 17 000 рублей в месяц, а максимум не установлен. Например, отель «Арт» обещает зарплату от 100 000 рублей в месяц.