В Казани водитель поехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся

Авария произошла вчера в 22:34 на перекрестке Проспекта Победы и Фучика.

Как сообщили в мэрии, пострадавший шел по регулируемому пешеходному переходу. В это момент один из водителей начал движение на красный сигнал светофора и сбил прохожего. В результате 37-летний мужчина получил ушибы ноги и головы, а неизвестный водитель уехал с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.

Граждан, владеющих информацией о ДТП, просят позвонить по телефонам 5-333-819, 5-333-848.

Добавим, что всего за вчерашний день в Казани зарегистрировано 232 аварии, в них телесные повреждения получили 7 человек.