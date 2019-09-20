Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:35, сегодня
Экс-ректору одного из вузов Казани поставят памятник
10:49, сегодня
Сколько зарабатывают официанты и повара в Казани
10:33, сегодня
В Челнах мужчина убил друга, вызвал полицию и сказал, что это сделали незнакомцы
16:12, 20.09.2019
Анастасия Калашникова: «Стриптиз и гоу-гоу — это разные вещи»
10:22, сегодня
В Казани водитель поехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся
10:11, сегодня
В России нашли способ, как подключиться к сотовой связи по фото и голосу
09:47, сегодня
В Набережных Челнах из-за выпавшего снега обрушилось дерево
09:31, сегодня
В Тукаевском районе разыскивают пропавшего рыбака
09:30, сегодня
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапочках
08:56, сегодня
Бывший судья Конституционного суда РТ досрочно вышел из колонии
08:43, сегодня
В массовом ДТП в Казани пострадали двое детей
08:23, сегодня
Чиновница из Казани претендует на титул «Мисс офис»
08:11, сегодня
Главбуха татарстанского Россельхознадзора поместили под домашний арест
07:44, сегодня
«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса»
07:17, сегодня
На выставку Матисса, Пикассо и Шагала в Казани потратят 18,6 млн рублей
18:02, 23.09.2019
В Татарстане наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний
17:52, 23.09.2019
В Татарстане наказали мужчину за выдуманное убийство жены
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
17:02, 23.09.2019
В детских школах искусств Казани открыты курсы для взрослых
16:29, 23.09.2019
Переломы и травма головы: в Казани пенсионерку сбил автобус
16:22, 23.09.2019
В Челнах осудили заказчика убийства «гробовщика»
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:55, 23.09.2019
В Казани стартует отопительный сезон
15:39, 23.09.2019
В Нижнекамске 13-летний школьник вымогал деньги у детей. Есть пострадавшие
15:38, 23.09.2019
В Татарстане поезд сбил 16-летнего велосипедиста
15:27, 23.09.2019
В Казани начали судить предпринимателя, расстрелявшего двух человек
14:55, 23.09.2019
МЧС: в Татарстане по дороге домой потерялся мужчина с гармонью в руках
14:29, 23.09.2019
В Исполкоме Казани идет отбор на должность главы Комитета физкультуры и спорта
14:24, 23.09.2019
Верховный суд РФ оправдал фельдшера из РТ. Его обвинили в смерти пациента
14:24, 23.09.2019
Конкурс на премию «На Благо Мира».
14:10, 23.09.2019
Суд признал фельдшера Румию Хасанову невиновной в смерти мужчины в отделе МВД
13:16, 23.09.2019
В Татарстане спасатели 6 часов искали мужчину с гармонью
12:46, 23.09.2019
В Казани водитель сбил пешехода и уехал. Его разыскивают
12:32, 23.09.2019
МегаФон и СПбГУ запустили первую студенческую 5G-лабораторию
12:16, 23.09.2019
«Где тонко, там и рвется»: Метшин прокомментировал предстоящее отключение воды
12:15, 23.09.2019
В Челнах скончалась женщина. Она обморозила кисти рук на улице
11:37, 23.09.2019
ГИБДД РТ призвало водителей быть осторожнее на дорогах - ожидается мокрый снег
11:26, 23.09.2019
В столице Татарстана могут открыть представительство США
11:24, 23.09.2019
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
10:58, 23.09.2019
В Казани собрались главы разведок стран СНГ
10:57, 23.09.2019
Под Набережными Челнами мужчина, спасаясь от пожара, упал со второго этажа
10:17, 23.09.2019
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
10:17, 23.09.2019
За лето парки Казани посетило почти полмиллиона человек
10:01, 23.09.2019
В Набережных Челнах столкнулись две иномарки, пострадал 8-летний мальчик
09:42, 23.09.2019
СМИ: Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
09:27, 23.09.2019
В Казани горело студенческое общежитие
18:49, 22.09.2019
Насколько вы начитанны? Только эрудированный человек сможет ответить на вопросы
17:05, 22.09.2019
В РТ по федеральной программе планируют закупить новый общественный транспорт
16:46, 22.09.2019
Синоптики РТ предупредили о заморозках
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
13:59, 22.09.2019
В России планируют начать бесплатно выдавать лекарства, выписанные в больницах
13:28, 22.09.2019
В Казани водитель иномарки устроил массовое ДТП и скрылся
12:46, 22.09.2019
В Казани на улице Химическая произошел пожар
12:13, 22.09.2019
В Татарстане трое мужчин лишились денег. Они совершили сделки через Интернет
11:35, 22.09.2019
В Челнах разыскивают 62-летнего мужчину. Он без вести пропал
11:06, 22.09.2019
СМИ: Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
10:35, 22.09.2019
В Санкт-Петербурге осудили челнинцев. Они хотели убить вора в законе
09:49, 22.09.2019
Команда «Камаз-мастер» попала в ДТП на чемпионате России
09:13, 22.09.2019
Синоптики Татарстана рассказали, какой будет предстоящая зима в республике
08:15, 22.09.2019
Тест: ответьте на 21 вопрос и узнайте, насколько вы сильны в мировой истории
17:34, 21.09.2019
В Челнах на фото попало нетрадиционное ДТП
17:06, 21.09.2019
В Казани прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
16:04, 21.09.2019
В Челнах пьяный мужчина устроил дебош в магазине
15:44, 21.09.2019
ОНФ оценил безопасность дорог в Казани на «отлично»
14:59, 21.09.2019
Иван Дорн «объявил» станцию казанского метро
12:55, 21.09.2019
В РТ полицейские находили у водителей амфетамин и мефедрон
12:17, 21.09.2019
Лопатой по лобовому стеклу: под Челнами двое напали на автомобилиста
11:54, 21.09.2019
Катя IOWA пожаловалась в сетях на сотрудников Казанского аэропорта
11:47, 21.09.2019
Девушку из Казани побили на Баумана из-за ошибки
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
09:37, 21.09.2019
В РТ женщина воткнула мужу нож в ягодицу
09:08, 21.09.2019
Капот всмятку: при ДТП в Казани пострадали два человека
07:00, 21.09.2019
На улице Островского на сутки перекрыли движение
17:49, 20.09.2019
Экскурсовод из Казани рассказала о поисках чудовища в озере Каракуль
17:24, 20.09.2019
В Челнах задержали поджигателя автомобилей
17:24, 20.09.2019
На автозаправке задержали челнинца с наркотиком, спрятанном в кассовом чеке
16:59, 20.09.2019
В Татарстане будут впервые отмечать новый праздник
16:19, 20.09.2019
Семья из Казани погасила самую большую задолженность по соципотеке
16:03, 20.09.2019
ProKazan.ru рекомендует
15:25, 20.09.2019
В Казани протестировали новый КАМАЗ
15:17, 20.09.2019
В Московском районе Казани назначили нового прокурора
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ
12:55, 17.09.2019
С 1 октября вступают в силу новые правила выхода в отпуск и выплаты отпускных
12:18, 17.09.2019
Бузову раскритиковали в сети за фото в мусульманском платье
11:37, 16.09.2019
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
07:53, 16.09.2019
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
12:04, 15.09.2019
Жительницы Зеленодольска «подарили» мошенникам 191 тысячу рублей
09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
13:20, 13.09.2019
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии
11:24, 13.09.2019
В Зеленодольске возле «Маяка» может появиться освещенная лыжная трасса
09:49, 13.09.2019
Мэр Зеленодольска покидает свой пост: имя преемника пока неизвестно
09:14, 13.09.2019
В пятницу 13-го воздух в РТ прогреется до +25

В Казани водитель поехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся

Cегодня, 10:22 197 1 Автор: prokazan.ru
Мужчину разыскивают

Авария произошла вчера в 22:34 на перекрестке Проспекта Победы и Фучика.

Как сообщили в мэрии, пострадавший шел по регулируемому пешеходному переходу. В это момент один из водителей начал движение на красный сигнал светофора и сбил прохожего. В результате 37-летний мужчина получил ушибы ноги и головы, а неизвестный водитель уехал с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция. 

Граждан, владеющих информацией о ДТП, просят позвонить по телефонам 5-333-819, 5-333-848.

Добавим, что всего за вчерашний день в Казани зарегистрировано 232 аварии, в них телесные повреждения получили 7 человек. 

читайте также:

В массовом ДТП в Казани пострадали двое детей
Команда «Камаз-мастер» попала в ДТП на чемпионате России
Переломы и травма головы: в Казани пенсионерку сбил автобус
В Челнах на фото попало нетрадиционное ДТП
В Татарстане поезд сбил 16-летнего велосипедиста
В Казани водитель сбил пешехода и уехал. Его разыскивают
ОНФ оценил безопасность дорог в Казани на «отлично»
Капот всмятку: при ДТП в Казани пострадали два человека
На улице Островского на сутки перекрыли движение
В Казани ребенка сбила иномарка
Авария на М-7: движение на трассе в РТ восстановили за несколько часов
Соцсети: на улице Дементьева образовалась пропасть в асфальте
Автобусы в Казани временно поменяли маршруты
В центре Казани вчера сбили пешехода
Город для жителя, а не для автомобиля: в Казани завершились обсуждения Генплана
Момент смертельного наезда BMW на пешехода на Гаврилова попал на видео
В Казани иномарка на скорости врезалась в ограждение и перевернулась на крышу
В Казани внедорожник вылетел на тротуар и сбил 5-летнюю девочку на самокате
В Казани осудили виновника смертельного ДТП с FIAT на Сибирском тракте
Стали известны подробности смертельного ДТП с каршеринговым авто в Казани
Страшное ДТП на трассе в РТ: легковушку разорвало пополам, есть пострадавшие
В Казани автобус проехал на «красный» и врезался в иномарку: есть пострадавшие
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
24 сентября 2019
10:35
как это казански

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:19, сегодня
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
15:40, 17.09.2019
Бизнес завтраки и акции на каждый день
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве
12:01, 07.09.2019
В Сургуте каток раздавил чиновника, поехавшего проверить ремонт дорог
12:42, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову
17:59, 05.09.2019
Российский блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж
16:58, 05.09.2019
В Саратовской области разбился военный вертолет МИ-8
16:43, 04.09.2019
В России двое подростков готовили массовый расстрел в школе
15:40, 04.09.2019
Уфимская дознавательница нарисовала, как ее изнасиловали коллеги
13:59, 04.09.2019
СМИ: в России сотрудника ФСБ арестовали. Он домогался до школьницы
17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части
14:17, 27.08.2019
В России двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
11:10, 27.08.2019
В Башкирии мужчина раскопал могилу возлюбленной, чтобы посмотреть на ее лицо
14:55, 26.08.2019
СМИ: в России годовалой девочке разрубило голову вентилятором в ресторане
14:19, 26.08.2019
В РФ арестовали подполковника полиции. Его обвиняют в изнасиловании коллег
10:19, 26.08.2019
В Ростовской области из колонии сбежал заключенный, отбывавший срок за убийство
09:14, 25.08.2019
Медведев допустил переход на четырехдневку, но только с сохранением зарплаты
12:28, 24.08.2019
СМИ: роженица умерла на операционном столе, а врачи ушли
15:42, 23.08.2019
В России троих полицейских подозревают в групповом изнасиловании проститутки
16:23, 22.08.2019
В РФ женщину не пустили в самолет. Она хотела улететь на похороны родственника
14:47, 22.08.2019
В России сын судьи вышел досрочно после 8 изнасилований
09:16, 22.08.2019
СМИ: в Москве неизвестный облил горючей жидкостью и поджег мужчину
11:37, 21.08.2019
В России депутат расстрелял свою жену
08:04, 21.08.2019
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
17:37, 20.08.2019
В России скоропостижно скончалась чемпионка по легкой атлетике
14:17, 20.08.2019
В России мужчина в магазине подсыпал крысиный яд в конфеты
10:01, 20.08.2019
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выбросить из окна
10:27, 19.08.2019
Под Ульяновском школьник зарубил топором всю семью: возбуждено уголовное дело
15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника