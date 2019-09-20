Бывший судья Конституционного суда РТ досрочно вышел из колонии

На свободу вышел экс-судья Конституционного суда РТ Рашид Гафиятуллин, отбывавший наказание в Нижегородской области. Об этом сообщает «Реальное время». Мужчину освободили раньше окончания пятилетнего срока. Источники издания сообщают, что Гафиятуллин после освобождения уже побывал на бывшем месте работы.

В конце 2016 года суд признал трех жителей Казани, в том числе Рашида Гафиятуллина, виновными в продаже судебных решений. Ущерб, нанесенный их действиями, оценивался в 13,2 млн рублей.

Помимо срока в пять лет колонии общего режима бывший судья получил штраф в 700 тысяч рублей. Его также лишили звания заслуженного юриста РФ и на три года запретили занимать руководящие должности в органах власти. Свою вину Рашид Гафиятуллин не признавал, но и не обжаловал приговор.