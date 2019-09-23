Чиновница из Казани претендует на титул «Мисс офис»

23 сентября стартовало голосование за выход в финал конкурса красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья «Мисс офис». В полуфинале 123 участницы из России, Эстонии, Финляндии, Кипра и других стран.

Татарстан на конкурсе представляет трое девушек. 27-летняя Юлия Усачева из Казани – ведущий консультант отдела исполнения программ капитального и текущего ремонта Департамент казначейства Министерства финансов РТ. За выход в финал также борется 26-летний специалист правового управления УК «Гранат-Стан Групп» Аделя Валитова из Казани и 29-летняя Анна Рябова из Набережных Челнов – коммерческий директор компании «Евронит».

25 финалисток будут выбраны путем онлайн-голосования, которое продлится до 13 октября, еще 5 конкурсанток выберет оргкомитет конкурса. Победительница юбилейного 10-го конкурса помимо титула получит главный приз – 2 млн рублей.